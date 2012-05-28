Задержан экс-мэр одного из городов Днепропетровщины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, 22 мая прокуратурой Днепропетровской области в отношении экс-мэра возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что в сентябре 2007 года указанное лицо, используя служебное положение, угрожая владельцу павильона по продаже декоративных растений (который является руководителем государственного учреждения в городе) освобождением от должности и отказом в согласовании введения в эксплуатацию павильона, требовало сделать совладельцами отмеченного объекта еще двух лиц, которые в действительности к павильону никакого отношения не имели (строительство павильона не финансировали, официальное согласие на оформление собственности в государственные учреждения не предоставляли). Таким образом владелец павильона был вынужден пойти на условия мэра, и 26 декабря 2007 года решением исполкома горсовета был утвержден акт, которым указанные лица были признаны совладельцами объекта, информирует прокуратура.

Указанными незаконными действиями владельцу павильона было нанесено более 220 тыс грн убытков, добавили в ГПУ.

23 мая 2012 года бывший городской голова был задержан.

Индустриальный районный суд Днепропетровска 31 мая будет решать вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное следствие по уголовному делу поручено следственному управлению ГУ МВД Украины в области.

При этом в сообщении отмечается, что в производстве следственного управления ГУ МВД Украины в области находится еще одно уголовное дело в отношении этого же лица по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества в особо крупных размерах и злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия).