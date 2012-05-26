На завтра синоптики обещают комфортную погоду

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в Украине 27 мая сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь в карпатском регионе, днем и в Крыму местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье Крыма до 16°; днем в стране 19-24°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 19-24°.

По г. Киеву переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

26 мая температура воды в Черном и Азовском морях 16-21°, в Днепре возле Киева 20°.