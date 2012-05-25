Самым большим плюсом Евро украинцы считают новые стадионы (опрос)

Как сообщают «Подробности», об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

На вопрос, какие основные позитивные результаты проведения Евро-2012, 28,6% опрошенных назвали наибольшим позитивом повышение престижа Украины, 21,4% - улучшение качества автомобильных дорог, 17,6% - рекламу Украины в мире, по 14,7% - строительство новых аэропортов и появление скоростных поездов, а также повышение интереса к футболу, 13,2% - развитие туристических услуг, 10,5% - создание новых рабочих мест, 8,6% - улучшение отношений между Украиной и Европой, 6,2% - улучшение экономической ситуации в Украине. 6,9% опрошенных не выбрали ни один из предложенных вариантов. 1,8% - затруднились ответить.

Исследование проводилось 21 апреля - 2 мая, в его рамках социологи опросили 1 636 украинцев, проживающих во всех регионах. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Как известно, матчи финала Евро-2012 должны состояться в украинских городах Киеве, Львове, Донецке и Харькове и польских Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани с 8 июня по 1 июля.