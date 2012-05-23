В объявлениях о вакансиях хотят запретить указывать возраст и пол

При этом, данные требования не распространяются на вакансии на специфическую работу, выполнение которой может требовать определенного возраста и пола.

Такие изменения к закону «О рекламе» содержатся в правительственном законопроекте «О занятости населения», зарегистрированном в парламенте под № 10497-1 22 мая, который есть в распоряжении «Комментариев».

Также в объявлениях предлагается запретить указывать требования, касающиеся языка, расы, цвета кожи, политических и религиозных убеждений, членства в профсоюзах и других объединениях, имущественного состояния.

Кроме того, в проекте закона сказано, что текст рекламы рекрутингового агентства либо другого субъекта хозяйствования, оказывающего посреднические услуги в трудоустройстве, должен содержать информацию о том, что получать от граждан гонорары, комиссионные и другое вознаграждение запрещено.

В случае нарушения требований, работодатель уплачивает штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы.