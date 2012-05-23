Завтра в Украине похолодает

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, в восточных, южных, Днепропетровской, Закарпатской и прикарпатских областях кратковременные дожди, грозы, днем местами сильные дожди, в отдельных районах град; на остальной территории местами небольшой кратковременный дождь, гроза (днем в северных областях без существенных осадков).

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять 12-17°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

В Киеве и Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью по области 12-17°, днем 18-23°; в Киеве ночью 14-16°, днем 20-22°.

Сегодня, 23 мая, температура воды составляла в Черном и Азовском морях 18-24°, в Днепре возле Киева - 20°.