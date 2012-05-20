В Киеве задержали экс-журналиста, подстрелившего мужчину в метро
15:51, 20 мая 2012Общество
3487 0
Сотрудники столичной милиции задержали мужчину, который вчера около 22.00 открыл стрельбу из травматического оружия на одной из станций метрополитена, ранив одного из пассажиров.
|«Борец за справедливость» достал травматический пистолет и произвел из него два выстрела в вагоне поезда. Фото Википедии
Как сообщили в столичном главке, задержанный имел при себе удостоверение журналиста одного из печатных средств массовой информации. При этом он объяснил работникам милиции, что год назад уволился из этого СМИ и сейчас не имеет к нему никакого отношения, а также к журналистской деятельности. Раненый с травмой левого участка брюшной полости доставлен в медицинское заведение. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье хулиганство Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter