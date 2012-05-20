В Киеве задержали экс-журналиста, подстрелившего мужчину в метро

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, около 22.00 19 мая в дежурную часть Оболонского райуправления милиции от милиционера подразделения охраны Киевского метрополитена поступила информация о том, что задержан 34-летний гражданин, который выстрелил в человека, ранив его. «По прибытии на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что причиной конфликта, который возник между двумя мужчинами, было то, что один из них отказался уступить место пожилой женщине», - сообщили в милицейском главке, отметив, что владелец оружия сделал замечание мужчине, в результате чего между ними возник конфликт. В частности, как отметили в милиции «борец за справедливость» достал травматический пистолет и произвел из него два выстрела – один вверх, а второй в человека, после чего пытался сбежать.

Как сообщили в столичном главке, задержанный имел при себе удостоверение журналиста одного из печатных средств массовой информации. При этом он объяснил работникам милиции, что год назад уволился из этого СМИ и сейчас не имеет к нему никакого отношения, а также к журналистской деятельности. Раненый с травмой левого участка брюшной полости доставлен в медицинское заведение. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье хулиганство Уголовного кодекса Украины.