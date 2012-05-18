Hyundai из Киева в Харьков и Львов начнут ходить с 27 мая
18:52, 18 мая 2012Общество
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Новые поезда Hyundai начнут курсировать между Киевом и Донецком с первых чисел июня.
Колесников рассказал, что первые поезда отправит Янукович
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников по итогам V заседания украинско-польской межправительственной Комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Б.Колесников также сообщил, что 25 мая два поезда Hyundai отправятся в промо-рейс в Харьков и во Львов.
«В пятницу, 25 мая, Президент Украины торжественно отправит с Центрального вокзала (Киев - УНИАН) два поезда Hyundai: один - в Харьков, другой - во Львов», - сказал Б.Колесников.
Регулярное движение Hyundai по этим маршрутам начнется с понедельника, 28 мая.
Напомним, с 27 мая в Украине вступает в силу новый график движения поездов.
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