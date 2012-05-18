На улице Харькова милиция остановила пенсионера с 4 гранатами

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Харьковской области, гранаты были обнаружены вчера во время личного досмотра мужчины, которого патрульные милиционеры остановили на улице для проверки документов.

Гранаты направлены на исследование во взрывотехническую службу. Место и цель приобретения опасных боеприпасов устанавливаются.

Следственный отдел Коминтерновского райотдела милиции решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.