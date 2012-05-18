На улице Харькова милиция остановила пенсионера с 4 гранатами
14:28, 18 мая 2012Общество
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В Харькове работники милиции изъяли у 61-летнего пенсионера четыре боевых гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны.
|Гранаты направлены на исследование во взрывотехническую службу. Ф-1travmatik.com
Гранаты направлены на исследование во взрывотехническую службу. Место и цель приобретения опасных боеприпасов устанавливаются.
Следственный отдел Коминтерновского райотдела милиции решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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