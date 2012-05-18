Экологи требуют остановить добычу морского песка

Добыча ведеися частным предприятием с разрешения центральных властей.

Как передает корреспондент УНИАН, 17 мая экологи-общественники пикетировали городскую государственную администрацию.

Они вручили вышедшему к ним первому заместителю главы СГГА Сергею Савенкову резолюцию, которую подписали 30 человек. В резолюции отмечается, что добыча песка ведется в промышленных масштабах, бесконтрольно, и это грозит экологической, а возможно – и техногенной катастрофой в случае обрушения берега.

С.Савенков, в свою очередь, объяснил участникам пикета, что в Севастопольскую городскую госадминистрацию сигналы от населения о проведении добычи песка в районе мыса Фиолент поступили около месяца назад. «Мы со своей стороны провели проверку и установили, что разрешительные документы, лицензия на проведение работ выданы в Киеве. Никакие разрешительные документы на местном уровне не выдавались», - отметил он.

По словам вице-губернатора, решение вопроса о законности и правильности проведения работ по добыче песка лежит в поле ведения прокуратуры, куда СГГА направила документы. В данный момент, как добавил С.Савенков, органы природоохранной прокуратуры Севастополя проводят все необходимые проверки для вынесения решения о дальнейших действиях в отношении предпринимателей, организовавших работы по добыче песка в районе мыса Фиолент.