Янукович открыл новую объездную дорогу

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов принял участие в церемонии открытия нового участка дороги в обход города Бердичев на автодороге Житомир-Могилёв-Подольский (через Винницу).

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя событие, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что новый участок дороги открыт благодаря тесному сотрудничеству ветвей власти всех уровней.

Лидер Партии регионов поблагодарил председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины Владимира ДЕМИШКАНА, который, по его словам, «год назад пообещал на заседании правительства достроить этот участок дороги и сделал это».

Также В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что в Украине в этом году будет построено почти 500 км дорог республиканского значения. «С этой целью мы увеличили в этом году финансирование строительства дорог в Украине на 2,5 млрд. грн.», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, что в следующем году финансирование строительства автодорог в государстве запланировано увеличить вдвое, по сравнению с этим годом.

Также лидер Партии регионов призвал чиновников сделать так, чтобы автодороги международного значения по качеству не уступали европейским.

Справка УНИАН. Общая длина открытого сегодня участка дороги составляет 13,7 км. Стоимость выполненных работ - 111,8 млн. грн. Дорогу начали строить в 1989 году, а закончили недавно.

Открытие нового участка дороги в обход Бердичева имеет социальный и экономический эффект. Так, в частности, отныне будет решен вопрос обеспечения безаварийного пропуска транзитного транспорта в обход Бердичева, поскольку узкие улицы города не могут обеспечить движение транспорта должным образом. Предусматривается, что теперь в Бердичеве улицы не будут разрушаться из-за чрезмерного количества транспорта, а также уменьшится количество ДТП.