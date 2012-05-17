В Тернополе дробят камни в почках

Как передает корреспондент УНИАН, во время презентации аппарата городской председатель Сергей Надал сообщил, что установлена аппаратура на условиях государственно-частного партнерства.

«В условиях недофинансирования медицины мы вынуждены не только использовать бюджетные средства, но и искать другие пути развития медицины в городе. Ведется плодотворное сотрудничество с инвесторами. Как результат, в городе появляются новые лечебные отделения, современная медицинская техника, которой до сего времени не было. Поэтому теперь тернополянам не нужно ехать в другие города, чтобы пройти курс лечения», – сказал С.Надал.

Он сообщил, что с инвестором достигнута договоренность о скидках для социально незащищенных слоев населения, также определены категории людей, которые смогут лечиться бесплатно.

По словам уролога Юрия Малевича, приобретенный аппарат выпуска 2012 года фирмы Siemens – единственный в Украине.

«Аппарат состоит из ультразвукового устройства, с помощью которого можно фокусировать сам камень, пушки, которая индуктирует ультраударную волну, и многофункционального подвижного стола, на котором будет лежать больной. Благодаря этому человека не нужно будет двигать. Волна беспрепятственно проходит к камню, разрушает его, не нанося вреда организму. Аппарат не дает никакой рентген-нагрузки. Процедура безболезненная, госпитализация проводится после дробления камней редко», – сказал Ю.Малевич