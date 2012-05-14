Лжепомощник депутата собрал с предпринимателей 300 тыс. долларов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе милиции Крыма.

"Лжепомощник должен был договориться о разрешении на выделение бизнесменам земель под строительство торговых точек в парковых зонах города, естественно, за денежное вознаграждение. Нашлись 14 торговцев, желающих получить участки", - говорится в пресс-релизе.

Мошенник взял с предпринимателей от 4 до 10 тыс долл, после чего исчез.

Год он не выходил на связь, обманутые торговцы обратились в милицию, которая установила место нахождения крымчанина и задержала его. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в крупных размерах" (ч.3 ст.190 УК Украины), санкция которой предусматривает от трех до восьми лет тюрьмы.