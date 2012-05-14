Лжепомощник депутата собрал с предпринимателей 300 тыс. долларов
22:18, 14 мая 2012Общество
1162 0
Правоохранители задержали 35-летнего крымчанина, который, выдавая себя за помощника депутата, обманным путем получил 300 тыс долл от предпринимателей Симферополя.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе милиции Крыма.
"Лжепомощник должен был договориться о разрешении на выделение бизнесменам земель под строительство торговых точек в парковых зонах города, естественно, за денежное вознаграждение. Нашлись 14 торговцев, желающих получить участки", - говорится в пресс-релизе.
Мошенник взял с предпринимателей от 4 до 10 тыс долл, после чего исчез.
Год он не выходил на связь, обманутые торговцы обратились в милицию, которая установила место нахождения крымчанина и задержала его. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в крупных размерах" (ч.3 ст.190 УК Украины), санкция которой предусматривает от трех до восьми лет тюрьмы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter