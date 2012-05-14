В Харькове бастует завод: требуют зарплаты

12:16, 14 мая 2012
Общество
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В Харькове работники государственного предприятия «Харьковский приборостроительный завод им. Т.Шевченко» вышли на акцию протеста с требованием выплаты задолженности по зарплате.

Люди скандируют «Добкин, вспомни свои обещания!», фото slk.kh.ua

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель общественной организации «Трудовая Харьковщина» Павел Тищенко, в акции, которая началась в 7.00, принимают участие около 700 бывших и нынешних работников предприятия.

По его словам, неподалеку от проходной завода, где собрались люди, установлена агитационная палатка ОО «Трудовая Харьковщина». Люди держат флаги Всеукраинского союза рабочих, ОО «Трудовая Харьковщина», а также транспаранты с надписями: «Требуем выплатить долги по зарплате!», «Янукович, почему нам не дают возможность заработать на жизнь?», «Янукович, Азаров, государственным предприятиям - государственные заказы!», «Добкин, выполни свои обещания!».

П.Тищенко отметил, что работники планируют выйти на акцию протеста и завтра.

Он подчеркнул, что если завтра с 7.00 до 9.00 к людям не приедет председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, они пройдут колонной от завода к зданию ОГА.

На Харьковском приборостроительном заводе корреспонденту УНИАН подтвердили факт проведения акции протеста. Руководство завода отметило, что долги предприятия по зарплате продолжат выплачивать, как только на завод поступят деньги.

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