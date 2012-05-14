ЧФ РФ надеется пополниться новыми кораблями, чтобы не быть «дряхлым»

Как передает корреспондент УНИАН, на этом он акцентировал в воскресенье в Севастополе в ходе мероприятий ко 229-й годовщине Черноморского флота.

Выступая во время церемонии возложения цветов к памятнику Екатерине ІІ, А.Федотенков отметил: «Строятся новые корабли: на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде заложена серия сторожевых кораблей. На Адмиралтейском объединении «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге заложена серия подводных лодок».

По словам контр-адмирала, строительство идет в соответствии с планом-графиком.

«Мы ожидаем в 2014 году поступление первых кораблей для Черноморского флота», - сказал командующий.

А.Федотенков также отметил, что «в соответствии с графиками подготовки боевых единиц, на завершающем этапе их строительства на Черноморском флоте будут сформированы экипажи, которые отправятся на заводы принимать корабли от промышленности».

«Пока мы подбираем лучших выпускников военно-морских вузов: они и будут распределяться на вновь формируемые экипажи», - подчеркнул командующий ЧФ РФ.