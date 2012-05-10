В Киеве назвали лауреатов премии имени Ивана Огиенко

Как передает корреспондент УНИАН, лауреатом премии в области общественной, политической и духовной деятельности стал житомирский журналист Святослав Васильчук. Ему премию вручил председатель Брусиловской райгосадминистрации Житомирской области Василий Шпакович.

Еще одним лауреатом в этой номинации стал киевский религиевед, заслуженный журналист Украины Юрий Дорошенко. Он получил премию из рук предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета.

Писатель Павел Мовчан вручил премию в области литературы поэту Михтодю Волынцу из Ворзеля Киевской области, а также поэту Виктору Грабовскому из Белой Церкви. Эти лауреаты отмечены за достижения в области литературы, а также за защиту украинского языка и культуры.

Лауреату премии в области науки Сергею Стельниковичу – старшему преподавателю кафедры редактирования и основ журналистики Житомирского государственного университета им. И.Франко премию вручил киевский ученый и писатель Николай Тимошик.

В области образования премией отмечен директор Житомирского колледжа культуры и искусств им. Огиенко Николай Покропивный. Премию лауреату вручил житомирский губернатор Сергей Рыжук.

Справка УНИАН. Премия им. И.Огиенко учреждена для увековечения памяти ученого-языковеда, писателя, переводчика, государственного и церковного деятеля, уроженца города Брусилов Житомирской области Ивана Огиенко – митрополита Иллариона (1882-1972 гг.).

В этом году 130-летие со дня рождения И.Огиенко отмечается на всеукраинском уровне.