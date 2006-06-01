Cегодня в Донецке прошла акция против свободной продажи трамадола "Защитим детей от наркотиков – нет трамадолу!".

Около 50 представителей различных общественных организаций пришли к торговому комплексу "Майдан", рядом с которым находится одна из наиболее известных точек свободной продажи трамадола. Участники акции призвали молодых людей отказаться от употребления наркотических веществ и трамадолосодержащих препаратов.

Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами: "За будущее без наркотиков", "Мы против наркотиков". Кроме того, они собирали подписи прохожих в поддержку призывов отказаться от наркотиков.

По словам представителя "Всеукраинского родительского комитета борьбы с наркотиками" в Донецке Аллы СКРИПКИНОЙ, по итогам акции Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО будет направлено обращение участников акции с требованием запретить незаконную продажу "трамадола".