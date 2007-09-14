Украинок везли в Москву резать салаты, а превратили в секс-рабынь

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении лиц, которые, обещая крымчанкам работу в Москве в цехе по производству корейских салатов, заставляли их заниматься проституцией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской прокуратуры, на протяжении 2003-2005 годов обвиняемые "соблазнили" высокооплачиваемой работой в Москве семерых крымчанок, трое из них еще не достигли совершеннолетия, а одна воспитывала двух малолетних детей.

«Отправиться резать салаты в Москве заставила молодых женщин нужда, - отметили в прокуратуре. - Об истинных целях набора персонала будущие секс-рабыни узнали уже по прибытии в столицу России». Без паспортов, средств к существованию и под физическим давлением крымчанкам пришлось заниматься проституцией.

Создание и функционирование такого «цеха» квалифицировано по ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (в редакции 2001 года) - как принуждение и вовлечение в занятие проституцией, то есть предоставление сексуальных услуг за плату путем применения насилия и угроз его применения, обмана, совершенного в отношении несовершеннолетних, организованной группой. Обвинение по данной статье предъявлено торговцу «живым товаром». Доказательства его вины в совершении этого преступления, а также в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч.2 ст. 332 УК Украины) в скорое время начнет рассматривать суд. В отношении двух подельников обвиняемого дело выделено в отдельное производство.