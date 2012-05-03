Кабмин приказал оснастить все квартиры и частные дома счетчиками газа

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее распоряжение "Некоторые вопросы обеспечения коммерческого (приборного) учета природного газа», разработанное Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), принято 25 апреля.

Согласно распоряжению, графики оснащения квартир и частных домов, в которых проживает население, счетчиками газа будут разработаны и утверждены до 1 июля 2012 года.

Установка газовых счетчиков будет проводится в два этапа.

В частности, квартиры и частные дома, в которых природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи, должны быть оснащены газовыми счетчиками до 1 января 2016 года, квартиры и частные дома, где газ используется только для приготовления пищи, - до 1 января 2018 года.

Также в распоряжении говорится, что в общегосударственных и местных средствах массовой информации будет проведена разъяснительная работа по вопросам целесообразности и эффективности учета использованного населением природного газа с применением счетчиков газа.