Преступники 5 дней удерживали в заложниках преподавательницу

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, женщина была похищена 21 апреля возле ее дома.

«Когда женщина вышла из подъезда, трое мужчин схватили ее, силой посадили в автомобиль и вывезли за пределы Киева, где держали на протяжении 5 дней в лесополосе на территории Вышгородского района, заставляя звонить по телефону родным и просить выкуп в сумме 100 тысяч долларов за освобождение», - отметили в УСО.

В похищении женщины участие принимали 6 человек. Все они задержаны.