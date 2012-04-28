Преступники 5 дней удерживали в заложниках преподавательницу
23:43, 28 апреля 2012Общество
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В Киеве задержана преступная группа, которая похитила и 5 дней удерживала в неволе преподавательницу одного из учебных заведений.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, женщина была похищена 21 апреля возле ее дома.
«Когда женщина вышла из подъезда, трое мужчин схватили ее, силой посадили в автомобиль и вывезли за пределы Киева, где держали на протяжении 5 дней в лесополосе на территории Вышгородского района, заставляя звонить по телефону родным и просить выкуп в сумме 100 тысяч долларов за освобождение», - отметили в УСО.
В похищении женщины участие принимали 6 человек. Все они задержаны.
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