Преступники 5 дней удерживали в заложниках преподавательницу

23:43, 28 апреля 2012
Общество
1646 0

В Киеве задержана преступная группа, которая похитила и 5 дней удерживала в неволе преподавательницу одного из учебных заведений.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, женщина была похищена 21 апреля возле ее дома.

«Когда женщина вышла из подъезда, трое мужчин схватили ее, силой посадили в автомобиль и вывезли за пределы Киева, где держали на протяжении 5 дней в лесополосе на территории Вышгородского района, заставляя звонить по телефону родным и просить выкуп в сумме 100 тысяч долларов за освобождение», - отметили в УСО.

В похищении женщины участие принимали 6 человек. Все они задержаны.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter