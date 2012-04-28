Карпачева назвала днепропетровские взрывы провокацией

Об этом она сказала в интервью Радио «Свобода».

По словам Н.Карпачевой, вчера в Днепропетровске сложилась “ужасная ситуация”.

“Я хочу сказать, что, бесспорно это акция провокационная, мне это понятно. Думаю, что в ближайшее время мы узнаем, кто автор этой провокации”, - отметила она.

При этом Н.Карпачева добавила: “Но почему должны страдать простые невинные люди?”

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прозвучали 4 взрыва, вследствие которых пострадали 30 чел., в том числе 10 детей. По состоянию на 8.00 сегодняшнего дня, в больницах оставались 22 че6ловека (4 - в тяжелом состоянии, 7 - в состоянии средней тяжести, 11- в легком состоянии).

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 258 (террористический акт), которое расследует СБУ.