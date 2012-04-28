Завтра в Украине - +30°

Температура ночью 12-17°, в восточных областях и в Крыму местами 8-11°; днем 25-30°, на побережье морей 18-23°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 12-17°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в воскресенье ожидается ночью 12-17°, днем 25-30°. В Киеве температура ночью 15-17°, днем 28-30°.