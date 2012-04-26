Газета «Вісник Кременчука» перешла на русский язык
Кременчугская городская организация Национального союза журналистов Украины Полтавской области выражает свой протест против издания газеты городского совета «Вісник Кременчука» на русском языке.
Об этом УНИАН сообщили в секретариате городской организации НСЖУ.
Согласно сообщению, в прошлом номере газеты от 16 апреля этого года новости города и региона на первых страницах издания, впервые за много лет существования издания, были напечатаны на русском языке.
"Вместе с тем стоит вспомнить, что со дня основания газеты, официальное издание горсовета издавалось на государственном - украинском языке, - говорится в заявлении кременчугских журналистов. - Переход официального издания на русский язык может вызвать негативные явления в обществе, дестабилизацию политической ситуации в городе».
Журналисты подчеркивают, что в свидетельстве о государственной регистрации печатных СМИ газета "Вісник Кременчука" зарегистрирована как украиноязычное издание.
Кременчугская городская организация Национального союза журналистов Украины обратилась к мэру Кременчуга Олегу Бабаеву, прокурору города Тимофею Кодоле и другим должностным лицам с просьбой принять необходимые меры и прекратить данное нарушение.
Газета Кременчугского горсовета «Вісник Кременчука» издается тиражом 5000 экземпляров.