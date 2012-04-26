Газета «Вісник Кременчука» перешла на русский язык

Об этом УНИАН сообщили в секретариате городской организации НСЖУ.

Согласно сообщению, в прошлом номере газеты от 16 апреля этого года новости города и региона на первых страницах издания, впервые за много лет существования издания, были напечатаны на русском языке.

"Вместе с тем стоит вспомнить, что со дня основания газеты, официальное издание горсовета издавалось на государственном - украинском языке, - говорится в заявлении кременчугских журналистов. - Переход официального издания на русский язык может вызвать негативные явления в обществе, дестабилизацию политической ситуации в городе».

Журналисты подчеркивают, что в свидетельстве о государственной регистрации печатных СМИ газета "Вісник Кременчука" зарегистрирована как украиноязычное издание.

Кременчугская городская организация Национального союза журналистов Украины обратилась к мэру Кременчуга Олегу Бабаеву, прокурору города Тимофею Кодоле и другим должностным лицам с просьбой принять необходимые меры и прекратить данное нарушение.

Газета Кременчугского горсовета «Вісник Кременчука» издается тиражом 5000 экземпляров.