Совет НБУ готов включить министра финансов в свой состав
07:47, 12 сентября 2007Общество
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Речь не идёт о ком-то конкретно
Совет Национального банка Украины (НБУ) считает целесообразным включение министра финансов в свой состав.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.
При этом он подчеркнул, что речь идет о министре финансов не как о какой-то конкретной личности, а как о должности.
П.ПОРОШЕНКО считает, что это необходимо для формирования совместной экономической политики Национального банка Украины и правительства.
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