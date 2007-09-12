Совет НБУ готов включить министра финансов в свой состав

Совет Национального банка Украины (НБУ) считает целесообразным включение министра финансов в свой состав.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что речь идет о министре финансов не как о какой-то конкретной личности, а как о должности.

П.ПОРОШЕНКО считает, что это необходимо для формирования совместной экономической политики Национального банка Украины и правительства.