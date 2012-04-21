В Италии двое украинцев получили тяжелые огнестрельные ранения

Об этом УНИАН сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий со ссылкой на местные СМИ.

26-летний украинец, который работает на этой АЗС, находился на рабочем месте вместе со своим земляком, 36 лет, когда двое преступников на скутере в масках и касках попытались забрать дневную выручку, около 2 тыс евро.

Украинцы пытались задержать злоумышленников. Один из них схватил одного из бандитов, а другой бросил в его сообщника огнетушитель. Увидев такую реакцию, один из нападавших вытащил пистолет калибра 7,65 и сделал 5 выстрелов, ранив сотрудника заправки в живот, а его товарища - в левую ногу.

Итальянская полиция по «горячим следам», на основе записей камер видеонаблюдения и данных свидетелей, задержала злоумышленников. Ими оказались двое 31-летних итальянцев, жителей города Латины. Преступники в прошлом неоднократно задерживались правоохранителями. Дома у одного из них было найдено оружие, использованное при попытке ограбления.

Раненый в живот украинец прооперирован и находится в тяжелом состоянии в больнице г. Латина. Его товарищ тоже получил необходимую медицинскую помощь.

Консульский отдел Посольства Украины в Италии связался с компетентными органами, взяв этот случай под особый контроль, отметил О.Городецкий.