Чиновники хотят в два раза поднять тарифы на вывоз мусора

Вчера на коллегии в Минрегионстрое первый замминистра Александр Алипов заявил о необходимости повысить тарифы на вывоз мусора для населения, сообщает издание «КоммерсантЪ-Украина».

Сейчас средний тариф на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) в Украине составляет 35 грн за кубометр. При этом один человек платит 5 грн за услугу по вывозу отходов. "Если мы хотим жить в чистоте, то повышение тарифов неизбежно. По нашим расчетам, ежемесячно люди могут себе позволить платить до 10 грн за вывоз мусора",— отметил Алипов, не уточнив, однако, когда именно в Минрегионстрое намерены поднимать вопрос о повышении тарифов.

Представители мусороперерабатывающих компаний разделяют позицию замминистра. "Цены на энергоносители в Украине постоянно растут. Тарифы должны перекрывать расходы на топливо, амортизацию машин и износ оборудования",— заявил директор МЧП "Рада" Петр Семко. Глава набсовета ЧАО "ГринКо" Виктор Ржоткевич отметил, что в городах, где производится раздельный сбор мусора, необходимо также вводить тариф на сортировку мусора. Ржоткевич считает, что следует также вводить штраф за несортировку мусора: "В Германии отходы сортируются по шести ящикам, а в Украине — минимум по двум. Методы убеждения действуют не на всех. Поэтому необходимо вводить штрафы".

По мнению представителей мусороперерабатывающих компаний, повышение тарифов позволит закупить новое оборудование и, как следствие, уменьшить количество отходов в городах. Сейчас в стране ежегодно образуется около 13 млн т мусора.