Аделадже запретили выезд из Украины

Аделаджи Сунканми Сандею запрещен выезд из Украины до завершения досудебного следствия по делу «Кингз Кэпитал».

Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры, ГПУ предпринимает меры по обеспечению надлежащего судебного разбирательства и расследования уголовных дел по обвинению служебных лиц ООО «Кингз Кэпитал».

В Днепровском районном суде Киева продолжается судебное разбирательство уголовного дела по обвинению указанных лиц по эпизодам мошеннического завладения денежными средствами 618 граждан в сумме свыше 52 млн. грн.

На данный момент в суде объявляются гражданские иски потерпевших. Группу государственных обвинителей по делу возглавляет работник Генеральной прокуратуры Украины.

Кроме этого, по уголовному делу, которое расследуется Главным следственным управлениям МВД Украины, возбужденном по факту мошеннического завладения денежными средствами свыше 2-х тысяч лиц на сумму свыше 140 млн. грн, заместителем генерального прокурора, ввиду того, что Аделаджа Сунканми Сандей (Adelaja Sunday Sunkanmi) является гражданином Нигерии и имеет загранпаспорт, в соответствии с требованиями ст.98-1 УПК Украины, вынесено постановление о запрещении ему выезжать за пределы Украины до окончания досудебного следствия.

Постановление для организации выполнения направлено Главному следственному управлению МВД Украины.