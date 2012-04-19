Столичных почтальонов отправили на курсы самообороны от собак

"Целью таких мер является предотвращение несчастных случаев на производстве "Укрпочты" через укусы собак. Обучение планируется провести на всех производственных подразделениях: Левобережном, Южном и Северном почтамтах ", - отметил директор КП" Центр идентификации животных" Олег Качкан.

Первый этап учений стартовал 28 февраля в киевском Доме связи, а второй 14 марта. Начальники отделений почтовой связи и почтальоны наблюдали за практическими рекомендациями кинолога Ольги Чарковский по обращению с домашними или бездомными собаками, сообщает "Хрещатик".

По словам инструктора-кинолога, основное правило, которого следует придерживаться каждому во время контакта с собакой, - не бояться. Сохраняя спокойствие, человек имеет больше шансов адекватно оценить ситуацию и принять взвешенные, логичные решения, избежав таким образом нежелательных последствий.

"Человек должен четко понимать, как действовать во время проявлений агрессии со стороны животных, - отметила Ольга Чарковская. - Прежде всего следует побороть в себе панику". Инструктор предостерегла: нельзя ни в коем случае поворачиваться к животному спиной, бежать или размахивать руками. Такие действия провоцируют у животных природный инстинкт охотника. Если уже случилось так, что собака на вас набросилась, необходимо выставить вперед себя любой предмет, который есть в руках. Это может быть сумка, шапка, зонт. Во время нападения собаки следует защищать уязвимые части тела: лицо, горло и шею, половые органы, запястья, внутренние стороны локтевых и коленных суставов. Ведь в этих местах есть крупные сосуды, повреждение которых может привести к смерти.

Если все же случилось так, что вас укусила собака, место укуса следует тщательно промыть хозяйственным или антибактериальным мылом, обработать раствором перекиси водорода, после чего наложить на рану стерильную повязку с антисептиком и как можно быстрее обратиться за помощью в травмпункт.