Столичных почтальонов отправили на курсы самообороны от собак

10:26, 19 апреля 2012
Общество
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КП "Центр идентификации животных" проводит учебные мероприятия для работников "Укрпочта". В частности опытные кинологи обучали столичных почтальонов, как избегать нападений собак.

Собаки стали настоящей угрозой для почтальонов

 

"Целью таких мер является предотвращение несчастных случаев на производстве "Укрпочты" через укусы собак. Обучение планируется провести на всех производственных подразделениях: Левобережном, Южном и Северном почтамтах ", - отметил директор КП" Центр идентификации животных" Олег Качкан.

Первый этап учений стартовал 28 февраля в киевском Доме связи, а второй 14 марта. Начальники отделений почтовой связи и почтальоны наблюдали за практическими рекомендациями кинолога Ольги Чарковский по обращению с домашними или бездомными собаками, сообщает "Хрещатик".

По словам инструктора-кинолога, основное правило, которого следует придерживаться каждому во время контакта с собакой, - не бояться. Сохраняя спокойствие, человек имеет больше шансов адекватно оценить ситуацию и принять взвешенные, логичные решения, избежав таким образом нежелательных последствий.

"Человек должен четко понимать, как действовать во время проявлений агрессии со стороны животных, - отметила Ольга Чарковская. - Прежде всего следует побороть в себе панику". Инструктор предостерегла: нельзя ни в коем случае поворачиваться к животному спиной, бежать или размахивать руками. Такие действия провоцируют у животных природный инстинкт охотника. Если уже случилось так, что собака на вас набросилась, необходимо выставить вперед себя любой предмет, который есть в руках. Это может быть сумка, шапка, зонт. Во время нападения собаки следует защищать уязвимые части тела: лицо, горло и шею, половые органы, запястья, внутренние стороны локтевых и коленных суставов. Ведь в этих местах есть крупные сосуды, повреждение которых может привести к смерти.

Если все же случилось так, что вас укусила собака, место укуса следует тщательно промыть хозяйственным или антибактериальным мылом, обработать раствором перекиси водорода, после чего наложить на рану стерильную повязку с антисептиком и как можно быстрее обратиться за помощью в травмпункт.

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