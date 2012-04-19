Украинцы определили пятерку самых коррупционных структур

Такой отчет, как сообщает газета "Сегодня", будет публиковаться ежегодно. Издание напоминает, что 1 июля прошлого года вступил в силу закон, призванный постепенно искоренить это зло на всех уровнях. Ответственным за антикоррупцию назначен Минюст, а информацию ему подали правоохранители и общественные организации.

Так в 2011 году прокуратура и МВД выявили 17 тыс. должностных преступлений — это на четверть больше, чем в 2010-м. Большинство отделалось штрафами, но против 1330 человек возбудили уголовные дела (в прошлом году таких было 1269). Главное коррупционное деяние — взятка, при этом 83% наших сограждан считают ее нормальным явлением. По мнению людей, пятерка лидеров коррупционных структур неизменна: ГАИ, другие подразделения МВД, суды, больницы и школы.

«Пока что закон пробуксовывает, — считает правозащитник Эдуард Багиров. — Эффекта, которого от него ожидали, — нет. Наоборот: те, кто «профессионально занимается коррупцией», повысили ставки — за опасность. В остальном, все по-прежнему. Но, понимаете: у нас в стране — эпидемия коррупции. Ее одной марлей и антисептиком не побороть».

По мнению эксперта, для того, чтобы коррупция пошла на спад, нужно звать "варяг".

"Серьезно. Пригласить к нам европейцев на государственные посты, дать хорошие зарплаты, и думаю, лет через 5—6 мы почувствуем улучшение", — говорит Багиров.

По мнению правительственного уполномоченного по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности Михаила Бродского, пока ситуация в стране не изменилась, и более жесткие меры наказания вряд ли помогут.

«Я считаю надо решить вопрос с двоякостью наказания — определиться, криминальная или административная ответственность наступает в таких случаях. Надо наказывать и тех, кто дает, и тех, кто берет взятки, еще жестче, — говорит он. — Мы все говорим о коррупции, но несем подарки учителям, врачам, сами даем милиционерам денег меньше, чем составляет штраф. Нужно, чтобы людям не хотелось давать взятки», — подчеркнул Бродский.