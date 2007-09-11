Генерал-майор и полковник, которые нагрели руки на 5 миллионов, сядут

Приговорены к лишению свободы двое военных высокопоставленных должностных лиц, которые нанесли государству многомиллионный ущерб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в 2001 году заместителем командующего одной из армий генерал-майором Б. вместе с заместителем начальника вооружения и эксплуатации одной из воинских частей полковником Г. в превышение своих полномочий был реализован предпринимателям по заниженным ценам утиль кабелей разных типов, в результате чего государству нанесено почти 5 млн. грн. ущерба.

По этому факту прокуратурой было возбуждено уголовное дело, которое расследовано и направлено в суд.

Приговором Военного апелляционного суда Центрального региона Украины офицеры признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 213 и ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса Украины и назначено им наказание в виде лишения свободы сроком на 6 и 5 лет соответственно.

Кроме того, согласно приговору суда, каждый из них должен уплатить штраф в сумме 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также судом они лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-предписывающих и административно-хозяйственных функций сроком на три года.