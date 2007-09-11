Иосифу Кобзону сегодня - 70 лет: на банкет приглашены 1,5 тыс. человек

Сегодня, в день своего рождения, Иосиф Кобзон выступит в Кремле с концертом, посвященным его 70-летнему юбилею и 50-летию творческой деятельности. Традиционно юбиляра торжественно поздравил президент России Владимир Путин. "Мой сегодняшний концерт в Кремле - это главное, что сейчас в моих планах. Насколько я смогу отдаться своему слушателю и зрителю, настолько я отдамся. Я сделаю все, чтобы публика не разочаровалась — настрой у меня боевой", - поделился Иосиф Давыдович - Уже 50 лет творческой деятельности, а самому мне исполнись 70 то есть 120 лет в сумме. Дата очень ответственная. Я даже и не предполагал, что доживу до 70 лет, особенно после критических моментов моей жизни в 2001 и 2004 годах, когда я был на грани жизни и смерти. Но ничего, восстал из пепла, и когда меня спрашивают: "Как Вы себя чувствуете?", я отвечаю: "Не дождетесь!".

Празднование юбилея мэтра будет проходить 2 дня. Завтра в "Манеже" состоится шикарный банкет, на который приглашены самые, что ни есть избранные - 1,5 тысячи человек. Цифра внушительная, но, поверьте, попасть на это празднество смогут только близкие, которых немало.

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