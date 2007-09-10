Тимошенко объяснила, откуда возьмёт деньги на возврат долгов Сбербанка СССР

Для возвращения людям сбережений бывшего Сбербанка СССР Блок Юлии Тимошенко, в частности, проведет детенизацию экономики, заставит большие корпорации платить налоги и привлечет в страну иностранные инвестиции.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня вечером в прямом эфире на телеканале «1+1».

«Когда нужно возвращать деньги корпорациям, то всегда деньги находятся, а когда нужно вернуть честно заработанные трудовые копейки, которые люди всю жизнь собирали, то это считается плохим тоном в политике возвращать сбережения», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что БЮТ для возвращения людям этих сбережений привлечет в бюджет дополнительные средства через детенизацию экономики, заставит платить налоги большие корпорации, а также откроет путь для инвестиций, «которые смогут, перестроив страну, практически дать доходы в бюджет».

Также лидер БЮТ прибавила, что «за природные ресурсы будут платить бюджету настоящую цену».

«Вся приватизация, которая будет продолжаться, будет делаться за настоящую стоимость под настоящие государственные условия», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «это значит, что мы будем иметь все ресурсы для того, чтобы рассчитаться с людьми».

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что сегодняшняя встреча с инвесторами дала виденье того, что будет делать новое правительство под ее руководством.

«Они поняли, что больше не будет таких приватизаций, как несколько недель тому назад забрано было командой ЯНУКОВИЧА «Днепрэнерго» за бесценок», - сказала она.

«Я думаю, что теневых приватизаций в Украине больше не будет», - отметила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что получила сегодня очень высокую оценку как потенциальный премьер-министр относительно программы работы с инвесторами.

По сообщению пресс-службы БЮТ, ранее сегодня на пресс-конференции в Переяслав-Хмельницком Киевской области Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для возвращения населению вкладов бывшего Сбербанка СССР есть очень четкие реалии. По ее словам, сегодня намечено множество объектов для приватизации. «Часть из них – это стратегическая собственность страны, которую мы не будем приватизировать, а часть – это действительно предприятия, которые могут принести огромные деньги бюджету», - отметила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что «Криворожсталь» принесла почти 25 миллиардов гривен украинскому бюджету, и пообещала в случае победы разобраться, куда нынешняя власть дела эти средства и почему люди не получили ни копейки.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает, что за счет снижения налогов есть возможность для расширены базы налогообложения, «потому что более 50% - в тени». «Это разрушительные факторы для государства, которые не дают возможность аккумулировать ресурсы», - отметила она.