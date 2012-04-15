Янукович и Азаров молились в Лавре
13:14, 15 апреля 2012Общество
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В ночь с 14 на 15 апреля Предстоятель Украинской Православной Церкви Пасхальную заутреню.
Слева направо: советник Президента Анна Герман, министр здравоохранения Раиса Богатырёва, первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский, председатель Верховной Рады Владимир Литвин, Президент Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров, глава Администрации Президента Сергей Лёвочкин, глава КГГА Александр Попов во время праздничного Пасхального богослужения на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, в Киеве, в ночь с 14 на 15 апреля
Она ужепятый год подрядсовершаласьна площадиперед Свято-УспенскимсоборомКиево-Печерской Лавры,сообщает официальныйсайт Украинской православнойцеркви (МП).
Вместе сПервосвятителемв Лавремолились: ПрезидентУкраины Виктор Янукович,премьер-министр Украины НиколайАзаров,председатель ВерховнойРады Украины ВладимирЛитвин,губернаторКиевщины АнатолийПрисяжнюк,глава КГГА АлександрПопов,члены правительства,народные депутаты и другиечиновники.
ПозавершенииутрениБлаженнейший Митрополит Владимиротбыл вСвято-Покровский женскиймонастырь г. Киева,где всоборномСвято-Николаевском храмевозглавил Божественную литургию.
В конце богослужения,Архипастырь поздравилверующихс праздникомПасхи.
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