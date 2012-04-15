Янукович и Азаров молились в Лавре

В ночь с 14 на 15 апреля Предстоятель Украинской Православной Церкви Пасхальную заутреню.

Она ужепятый год подрядсовершаласьна площадиперед Свято-УспенскимсоборомКиево-Печерской Лавры,сообщает официальныйсайт Украинской православнойцеркви (МП).



Вместе сПервосвятителемв Лавремолились: ПрезидентУкраины Виктор Янукович,премьер-министр Украины НиколайАзаров,председатель ВерховнойРады Украины ВладимирЛитвин,губернаторКиевщины АнатолийПрисяжнюк,глава КГГА АлександрПопов,члены правительства,народные депутаты и другиечиновники.



ПозавершенииутрениБлаженнейший Митрополит Владимиротбыл вСвято-Покровский женскиймонастырь г. Киева,где всоборномСвято-Николаевском храмевозглавил Божественную литургию.



В конце богослужения,Архипастырь поздравилверующихс праздникомПасхи.

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