В Черновцах подожгли авто президента областной Федерации бокса

В Черновцах во время юниорского Чемпионата Украины по боксу неизвестные подожгли автомобиль председателя областной Федерации бокса Виталия Беляева.

Как сообщает черновицкий сайт СІТІ, инцидент произошел во дворе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпия». Пострадавших нет.

По данным сайта, автомобиль сгорел полностью, но ни его владелец, ни работники правоохранительных органов и спасатели, которые работали на месте события, пожар не комментируют.

Как отмечают очевидцы, на территорию "Олимпии" заехал автомобиль, из которого вышло четверо молодых людей в масках, облили «Лексус» В.Беляева бензином, подожгли и уехали.

В числе причин поджога называют противостояние городской и областной федераций бокса, а также профессиональную деятельность и бизнес-интересы.