В Черновцах подожгли авто президента областной Федерации бокса
Четверо людей в масках облили «Лексус» В.Беляева бензином, подожгли и уехали.
В Черновцах во время юниорского Чемпионата Украины по боксу неизвестные подожгли автомобиль председателя областной Федерации бокса Виталия Беляева.
Как сообщает черновицкий сайт СІТІ, инцидент произошел во дворе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпия». Пострадавших нет.
По данным сайта, автомобиль сгорел полностью, но ни его владелец, ни работники правоохранительных органов и спасатели, которые работали на месте события, пожар не комментируют.
Как отмечают очевидцы, на территорию "Олимпии" заехал автомобиль, из которого вышло четверо молодых людей в масках, облили «Лексус» В.Беляева бензином, подожгли и уехали.
В числе причин поджога называют противостояние городской и областной федераций бокса, а также профессиональную деятельность и бизнес-интересы.