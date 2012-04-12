Янукович поручил разместить Польский дом во Львове

Как сообщает пресс-служба Президента, соответствующее поручение глава государства дал во время встречи с представителями творческой интеллигенции Львовской области.

В.Янукович отметил важность продолжения украинско-польского сотрудничества, в частности, в культурной сфере.

В ходе встречи с творческой интеллигенцией Президент также обсудил широкий круг вопросов культурного и гуманитарного развития Львовской области и Украины.