Янукович поручил разместить Польский дом во Львове
23:36, 12 апреля 2012Общество
842 0
Президент Украины Виктор Янукович поручил главе Львовской облгосадминистрации Михаилу Костюку решить вопрос с размещением Польского дома во Львове.
Как сообщает пресс-служба Президента, соответствующее поручение глава государства дал во время встречи с представителями творческой интеллигенции Львовской области.
В.Янукович отметил важность продолжения украинско-польского сотрудничества, в частности, в культурной сфере.
В ходе встречи с творческой интеллигенцией Президент также обсудил широкий круг вопросов культурного и гуманитарного развития Львовской области и Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter