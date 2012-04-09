Кубок Евро-2012 будет колесить по Польше и Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Польской федерации футбола.

«В каждом из городов-организаторов в первый день состоится торжественный парад. Участники перенесут трофей в специальное место, где в следующие два дня его смогут увидеть все желающие», - говорится в сообщении.

Кубок Евро-2012 будет находиться по три дня в польских городах-организаторах чемпионата Варшаве, Гданьске, Познани, Вроцлаве (с 20 апреля по 6 мая).

Один день кубок можно также будет увидеть в Лодзе (7 мая), Кракове (9 мая) и Катовице (10 мая).

В Украине турне еврокубок начнет с Киева 11-13 мая.

Далее его можно будет увидеть в Ивано-Франковске (14 мая), Харькове (15-17 мая), Донецке (18-20 мая), Днепропетровске (21 мая), Львове (23-25 мая) и Одессе (26 мая).