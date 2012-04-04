Украинская медицина рассчитывает на помощь Германии

Украина, в частности, рассчитывает на помощь Германии в подготовке медицинских кадров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, об этом, в частности, говорилось сегодня на встрече вице-премьер-министра Украины – министра здравоохранения Раисы Богатыревой с Исполнительным директором Восточного комитета немецкой экономики Райнером Линднером.

Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеральной республики Германия Ганс-Юрген Гамзьот.

Собеседниками был отмечен высокий уровень сотрудничества между Украиной и Федеративной Республикой Германия в сфере здравоохранения, подготовки кадров для медицинской отрасли и в других направлениях. В то же время, как заявил Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ, «в объединении наших общих возможностей все еще остается чрезвычайно огромный потенциал, который мы должны задействовать».

Говоря о возможности предоставления помощи Украине со стороны Германии в подготовке медицинских кадров, в том числе для работы в перинатальных центрах, вице-премьер-министр выразила уверенность в том, что акцент, который украинская власть делает именно на развитии сети перинатальных центров, абсолютно оправдан. Ведь здоровье матери и ребенка является основой развития цивилизованной страны. Именно поэтому остро стоит вопрос организации соответствующей практики врачей и среднего медицинского персонала таких центров, поддержки профессиональных навыков и постоянного повышения квалификации на протяжении всего периода их профессиональной деятельности.

Обсуждалась также тема взаимодействия в сфере психиатрической помощи. По словам посла, уже планируются совместные украинско-немецкие научные исследования в этой отрасли медицины, планируется долгосрочное сотрудничество между украинскими и немецкими клиниками.