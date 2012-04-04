Бывшего работника СБУ нашли мертвым в собственном гараже
20:21, 04 апреля 2012Общество
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35-летнего жителя города Юрия М. обнаружили мертвым в автомобиле «ВАЗ-2106».
Бывшего работника Управления СБУ в Ривненской области обнаружили мертвым на территории гаражного кооператива на улице Чехова в областном центре.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в области Тамара Лысенко.
По ее словам, бывшего работника СБУ, 35-летнего жителя города Юрия М., обнаружили мертвым в автомобиле «ВАЗ-2106».
Как сказала Т.Лысенко, произошел несчастный случай - водитель прогревал свою машину и заснул в автомобиле.
Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.
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