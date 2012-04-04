Бывшего работника СБУ нашли мертвым в собственном гараже

Бывшего работника Управления СБУ в Ривненской области обнаружили мертвым на территории гаражного кооператива на улице Чехова в областном центре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в области Тамара Лысенко.

По ее словам, бывшего работника СБУ, 35-летнего жителя города Юрия М., обнаружили мертвым в автомобиле «ВАЗ-2106».

Как сказала Т.Лысенко, произошел несчастный случай - водитель прогревал свою машину и заснул в автомобиле.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.