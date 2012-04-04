Минздрав: Меньше всего детей рожают на востоке Украины

Меньше всего детей рожают в восточных областях Украины.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, по уровню рождаемости области Украины разделяются на три группы.

Первая - это депрессивная относительно детородной активности, к которой относятся восточные области. Для них характерна сверхнизкая рождаемость, которая и наполовину не обеспечивает восстановление численности населения. Это - Донецкая, Луганская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Полтавская области, отмечают в Минздраве.

Вторая группа - это западные регионы, где относительно высокие показатели рождаемости. Для них характерны сравнительно высокие суммарные коэффициенты рождаемости - 1,2–1,6 ребенка на одну женщину. В Минздраве подчеркнули, что в западных областях еще сохраняются традиции двухдетности, наименьшие в Украине показатели распространенности абортов, вдвое ниже (общеукраинского уровня) доля внебрачной рождаемости.

К третьей группе, отмечают в ведомстве, относятся демографически старые области центра и севера, в которых показатели рождаемости и воссоздания населения, - на уровне среднеукраинских.

В Минздраве также объяснили, что снижение рождаемости, потеря традиций многодетности – фундаментальная тенденция современности. Демографическая ситуация в экономически развитых странах также характеризуется падениям рождаемости до низкого уровня, но она сопровождается значительным повышениям средней продолжительности жизни, что сдерживает депопуляцию, объяснили в ведомстве.

В Минздраве отмечают, что Украина же теряет относительно продления жизни человека даже уже завоеванные позиции. Основным фактором сокращения числа рожденных в Украине стало заметное снижение показателей детородной активности женщин, убеждены в Минздраве.

В ведомстве проинформировали, что в 2011 году детей родилось на 29,9 тыс. больше, чем в 2007 г. Общий коэффициент рождаемости населения увеличился: с 10,2% в 2007 г. до 11,0% в 2011 г. Повышение уровня рождаемости за последние пять лет является прежде всего следствием увеличения количества потенциальных матерей – женщин детородного возраста, рожденных в первой половине 80-х годов, подчеркнули в ведомстве.