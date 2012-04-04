У семьи Ющенко хотят отобрать землю в центре Киева

Вчера КГГА обнародовала список из 85 участков общей площадью около 2 тыс. га, которые вернули в собственность города. Среди них скандальная стройка на территории Александровской больницы, где киевляне бросались под КамАЗы, участки на Андреевском спуске, Жуковом острове и возле Конча-Заспы. В четверг обещают вернуть участок и на Пейзажной аллее.

Как сообщает «Сегодня», власти обещают продать землю на аукционе или же засадить деревьями.

Компания «Житлобуд», которая строила высотку возле Александровской больницы, от земли отказалась добровольно. Правда, по словам одного из активистов-защитников Вадима Березовского, компания продолжает судиться за этот участок. «Был суд, и представители «Житлобуда» доказывали, что они потратили деньги на строительство, поэтому имеют право на участок. Киевская прокуратура отстояла нас, но компания теперь подала апелляцию. Так что они ведут борьбу», — рассказал нам Березовский. Вчера в компании комментировать ситуацию отказались.

Хотят забрать и участок на Андреевском спуске, который когда-то выделили компании «Сула» под строительство 5-этажного дома с галереей искусств, рестораном и вип-апартаментами. За компанией стоит брат экс-президента Виктора Ющенко — народный депутат Петр Ющенко. «Уже несколько лет там никто ничего не делает, стоит страшный забор. А они просят аренду еще на 7 лет, потому что ищут инвестора», — говорит замглавы КГГА Михаил Кучук.

Помощник Петра Ющенко нам сообщила, что впервые слышит о том, что участок будут забирать. «Мы не знаем, а вы уже знаете. Все, что там запланировано, будет построено», — сказала помощник.

По решению суда вернули несколько скандальных участков на Жуковом. Они выделялись якобы для жилкооперативов, но фактически землю давали подставным лицам, среди которых были студенты, продавшие свое право на землю или даже не знавшие, что стали землевладельцами. Все эти сотки переходили в одни руки и затем продавались. В кулуарах мэрии фактических собственников связывали с депутатами Киеврады, хотя официально пока этого не подтвердили. В КГГА говорят, что борются за каждый участок. «В некоторых случаях мы просто разрываем договор аренды и никто претензий не имеет, в других — приходится судиться. Мы выигрываем суд, а они подают апелляцию, и дело возвращается назад», — говорит Кучук.

В четверг на сессии Киеврады депутаты собираются отменить скандальный землеотвод на Пейзажной аллее. Напомним, там собирался строить элитный дом МИД, но теперь здесь вырос любимый киевлянами сквер с котами и лавочками. Власти обещают дать дипломатам другой участок, но пока их ничего не устраивает.