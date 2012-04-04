В киевском метро сломался вагон
09:57, 04 апреля 2012Общество
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В Киевском метрополитене из-за неисправности вагона приостанавливалось движение поездов.
Станция метро ”Арсенальная”
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 3 апреля в 19.27 в Киевском метрополитене на станции "Арсенальная" Святошинско-Броварской линии из-за технической неисправности вагона было остановлено движение. Перерыв в движении длился около 6 минут.
На станции "Арсенальная" люди вышли из вагонов на платформу. После этого поезд отбыл в депо для ремонта.
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