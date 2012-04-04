Харьковский рынок «Барабашово» может стать эпицентром протестов

Как передает корреспондент УНИАН, около 20 предпринимателей, которые арендуют торговые помещения на ТЦ «Барабашово», собрались вблизи троллейбусной развязки перед станцией метро «Имени Академика Барабашова».

По словам предпринимателей, с 1 апреля им, не объясняя причин, на 120% повысили арендную плату и выделили в отдельный платеж плату за свет. Арендодатель, владелица 56 магазинов Юлия Гайдачева сообщила, что решение о повышении арендной платы приняло руководство ООО «Хароптторг», которое является субарендатором ТЦ «Барабашово». Она отметила, что такое решение было принято после того, как некоторые предприниматели выразили желание платить арендную плату не частной структуре ООО «Хароптторг», а в бюджет Харькова.

По словам юриста, представителя интересов предпринимателей Сергея Кравченко, договор об аренде магазинов, которые принадлежат Ю.Гайдачевой, с ООО «Хароптторг» закончился в 2009 году, на это время есть только формальный договор на несуществующие торговые места. Он отметил, что, несмотря на это, предприниматели вынуждены ежемесячно платить аренду ООО «Хароптторг». По его данным, только с 56 магазинов одежды предприниматели платят 260 тыс. грн. ежемесячно. «Есть формальный договор на торговые места, которые не существует. Платят без реального договора наличностью», - отметил юрист.

С.Кравченко подчеркнул, что в апреле 2009 года Киевский районный суд Харькова признал за предпринимателем право собственности на 56 магазинов.

Юрист подчеркнул, что арендаторы высказались за то, чтобы платить арендную плату в городской бюджет, поскольку земля под магазинами, в которых они работают, находится в коммунальной форме собственности.

С.Кравченко отметил, что конфликт предпринимателей с ООО «Хароптторг» начался несколько недель назад. По его словам, в ответ на заявления предпринимателей о необходимости перечислять арендную плату в городской бюджет руководство рынка вчера ночью отключило 56 магазинов от электроснабжения и установило перед магазинами киоски и палатки, которые перекрывают доступ к ним.

С.Краченко подчеркнул, что 28 марта Киевский районный суд Харькова принял постановление, которым запретил отключать свет в отмеченных магазинах. Он также добавил, что владелец торговых площадей подала необходимые документы на оформление земельного участка под магазинами. По его данным, вопрос отведения этого земельного участка будет рассматриваться на ближайшей сессии Харьковского городского совета.

Ю.Гайдачева выразила опасение относительно возможных провокаций. По ее словам, вчера ночью неизвестные убрали пожарный щит, который находился на одном из магазинов, и установили киоски, заграждающие пожарные проезды в районе магазинов. Кроме того, ночью магазины обесточили, и неизвестные принесли в проходы между торговыми площадками картонный мусор. «Мы боимся провокаций. Если сейчас здесь что-то загорится, то мы все сгорим живьем», - отметила она. По словам Ю.Гайдачевой, в 56 магазинах работают более 100 человек.

Член наблюдательного совета АО «Концерн АВЭК» (АО «Концерн АВЭК - владелец ТЦ «Барабашово» - УНИАН) Валерий Бакинский в комментарии УНИАН отметил, что за формальной владелицей 56 магазинов стоит другой человек, который, отказываясь от уплаты аренды и имея решение об узаконивании самозастройки, хочет присвоить эти объекты.

«Он показал документы, что 3 года назад узаконил самозастройку, то есть эти объекты он узаконил на свою фамилию. После этого он два дня назад продал их этой женщине (Юлии Гайдачевой - УНИАН). Теперь судится с ней. Это известный ход для наложения ареста на имущество. Он нас шантажирует решением суда, наложением запрещения на эти магазины на неопределенный срок до решения своего спора», - сказал В.Бакинский.

Он отметил, что на сегодняшний день арендная плата на рынке не повышена, а предпринимателям направлены сообщения о необходимости перезаключения соглашений об аренде.

«Я представитель владельца объектов. Плату, если и будут повышать, сегодня она не повышена, то это будет осуществлять администрация торгового объекта. На сегодняшний день мы имеем только сообщение предпринимателей о перезаключении соглашений аренды. Будет повышаться арендная плата, не будет - давайте доживем, два месяца еще до заключения соглашений аренды», - сказал В.Бакинский.