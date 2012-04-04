Азаров объясняет рост цен на бензин

Об этом он написал в своем блоге.

Премьер подчеркнул, что вчера на одном из центральных телеканалов увидел сюжет, в котором автолюбитель возмущался ростом цен на бензин и упрекал правительство в бездеятельности.

«Конечно, правительство принято упрекать всегда и за все. Но что происходит на самом деле? Хочу высказать свою позицию», - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что с марта 2011 года по март 2012 г. цены на нефть на мировом рынке выросли почти вдвое: с 70 долл. за баррель до 125,5 долл. за баррель.

По словам главы правительства, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард считает это угрозой для всей мировой экономики.

«А Украина, напомню, покупает нефть по мировым ценам. Своей добычи нам абсолютно не хватает. Связан рост мировых цен на нефть с не зависящими от нас обстоятельствами: прежде всего, с событиями в Ливии и эмбарго на вывоз нефти из Ирана. Теперь давайте посчитаем, сколько же стоит переработка нефти на украинских НПЗ. Для тех, кто не знает, что такое баррель: это емкость объемом 163,7 литра. Таким образом, в тонне нефти 6,1 барреля. Значит, сегодня тонна нефти стоит 765,55 долл.», - пишет Н.Азаров.

Он подчеркнул, что украинские нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают в основном российскую нефть, а Россия установила вывозную пошлину в размере 460 долл. за тонну сырой нефти.

«Итого мы покупаем тонну российской нефти за 1255,55 долл. Добавьте сюда транспортные расходы и налог на добавленную стоимость, и получается, что цена нефти, поступающей на переработку на украинский НПЗ, составляет свыше 1600 долл. за тонну. А теперь, если помните школьный курс химии, добавляем затраты на процесс крекинга (возгонки светлых нефтепродуктов), при котором выход автомобильного топлива составляет около 70% с тонны. Вот вам и сформировалась отпускная цена на отечественных НПЗ. В силу того, что мы перерабатываем также собственную, более дешевую, нефть и задействуем различные меры удешевления нефтепродуктов, цены на внутреннем рынке Украины значительно ниже, чем затраты переработчиков импортной нефти», - подчеркнул Н.Азаров.

В связи с этим он отметил, что такая ситуация привела к остановке Лисичанского и Одесского нефтеперерабатывающих заводов.

«Без работы тысячи людей. Перед правительством стоит дилемма: либо административно ограничивать цены на заправках, что неминуемо приведет к дефициту топлива, либо создавать такие условия, когда поставщики и переработчики нефти получали бы хотя бы минимальную рентабельность. И одновременно другими мерами поддержать потребителей автомобильного топлива. Именно так и действует правительство», - отметил премьер-министр.

Н.Азаров напомнил, что правительство отменило транспортный сбор, свело к минимуму затраты на оформление транспортных средств и прохождение техосмотра. В период резкого скачка цен на нефть правительство подавало в Верховную Раду Украины законодательную инициативу по уменьшению акциза на нефтепродукты.

«Поэтому, возвращаясь к критике, прозвучавшей в телевизионном сюжете, я хотел бы задать простой вопрос: а что бы сами критики сделали в сложившейся ситуации? Что сделали бы Вы, мои корреспонденты по Facebook? Какой выход предложили бы? Я готов к активной дискуссии на эту тему в пятницу, 6 апреля», - отметил Н.Азаров.

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Как сообщал УНИАН, с 26 марта по 2 апреля 2012 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1,3 – 1,9% (в среднем на 1,6%).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 26 марта по 2 апреля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 1,7%, или 220 грн/тонна, – до 12 820 грн/тонна;

на бензин А-92 – увеличились на 1,3%, или 170 грн/тонна, – до 13 160 грн/тонна;

на бензин А-95 – увеличились на 1,3%, или 180 грн/тонна, – до 13 710 грн/тонна;

на дизельное топливо – увеличились на 1,9%, или 210 грн/тонна, – до 11 010 грн/тонна.