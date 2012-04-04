Балога хочет свой "кадетский корпус"

Об этом сообщили УНИАН в Львовском госуниверситете безопасности жизнедеятельности.

Как отмечается в сообщении, министр МЧС Украины Виктор Балога поручил ректору Михаилу Козяру создать Лицей гражданской защиты.

«Мы планируем создать отраслевое общеобразовательное учебное заведение для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей из малообеспеченных семей», - сообщил представитель МЧС Антон Крук.

Лицей создают на базе Винницкого высшего профессионального училища гражданской защиты, которое 20 февраля было реорганизовано путем присоединения к Львовскому государственному университету безопасности жизнедеятельности. Начата работа по отработке проекта устава о Лицее, его структуры, штата, количества учащихся, преподавателей, вспомогательного персонала и тому подобное.

«Я убежден, что традиционный тип школы должен уступить место учебно-воспитательному комплексу. Ведь это образовательное заведение обеспечивает непрерывность образования, создает адаптивные условия для перехода учащегося от одной ступени образования к другой, а главное – профессионально ориентирует и предпрофессионально готовит выпускников. Реализация этих мер станет первым важным шагом на пути реформирования системы образования МЧС», - отметил ректор Львовского госуниверситета безопасности жизнедеятельности М.Козяр.