В Донецке запретили курить на остановках транспорта

04:28, 04 апреля 2012
Общество
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В Донецке ликвидируют места незаконной продажи сигарет и на улицах оборудуют специальные места для курения.

В транспорте будет транслироваться аудиозапись с информацией о том, что остановочные павильоны и 20-метровая зона вокруг них являются местами, свободными от курения. Фото УНИАН

Такое решение вынесла сессия Донецкого городского совета, сообщили члены Коалиции «Донбасс без табачного дыма» Донецкой областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины», которые и подали в горсовет соответствующие рекомендации.

В сообщении напомнили, что еще 1 марта 2012 года по их в горсовете прошли общественные слушания по проблеме пассивного курения.

Теперь, по итогам сессии, постоянная комиссия горсовета по вопросам прав и свобод граждан рассмотрит возможности для определения дополнительных мест в г.Донецке, где курение запрещено. Кроме того, до 15 мая 2012 года главному управлению благоустройства и коммунального обслуживания городского совета поручено разработать график проведения работ по оборудованию и обозначению мест для курения, находящихся на открытом воздухе, вдали от входов-выходов в здания и мест скопления людей.

Депутаты также проголосовали за жесткий контроль за курением сотрудников донецкой милиции при исполнении служебных обязанностей и ликвидацию мест незаконной торговли табачными изделиями, определив срок до 15 мая 2012 года.

Согласно решению сессии, к 1 июня 2012 года силами представителей власти, общественных организаций и СМИ будет разработана долгосрочная комплексная Программа «Защита населения г. Донецка от негативного влияния табачного дыма». На бигбордах, расположенных вблизи учебных заведений, а также на местных телеканалах и радио должна появиться социальная реклама, пропагандирующая здоровый образ жизни и отказ от курения. В городском общественном транспорте будут транслироваться аудиозаписи с информацией о том, что остановочные павильоны и 20-метровая зона вокруг них являются местами, свободными от курения.

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