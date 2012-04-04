Как снизить цены на лекарства

Об этом во время совещания по данному вопросу заявила вице-премьер-министр Украины – министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

«Мы ставим целью, проработав опыт реализации пилотных проектов по введению референтных цен, а позже - механизмов возмещения на примере инсулинов и препаратов для лечения артериальной гипертензии, сделать все возможное, чтобы принципы референтного ценообразования охватывали как можно больший перечень препаратов в Украине», – сказала Р.Богатырёва.

Участники совещания рассмотрели проекты нормативных документов, необходимых для внедрения механизмов регулирования цен на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения путем установления в Украине референтных (сравнительных) цен, а позже и частичной компенсации стоимости препаратов. Обсуждался вопрос о том, каким образом после введения в действие соответствующего правительственного постановления в кратчайшие сроки добиться реального снижения цен на лекарства для людей, в первую очередь, больных гипертонической болезнью и диабетом.

По словам Р.Богатырёвой, реализация проектов должна сопровождаться разъяснительной работой с представителями лечебных учреждений, аптечной сети, органов местного самоуправления.

Как известно, 7 марта во время расширенного заседания Кабинета министров Президент Украины Виктор Янукович дал поручение относительно применения в нашей стране европейского опыта государственного рыночного регулирования цен на лекарства и постепенного введения референтных цен на лекарства.