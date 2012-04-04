Украину втянули в борьбу за интересы табачных кампаний

Об этом заявили на пресс-конференции в УНИАН народный депутаты Украины Леся Оробец и председатель регионального центра гражданского представительства «Жизнь» Андрей Скипальский.

Как проинформировали участники пресс-конференции, 13 марта от имени нашего государства официально было направлено требование о проведении консультаций с Австралией в рамках системы урегулирования споров ВТО относительно введенных парламентом Австралии требований к упаковкам табачных изделий, которые снижают их привлекательность для молодежи. Это требование не имеет экономического обоснования для Украины, а его подача наносит вред международному имиджу Украины и противоречит курсу Президента Украины, который определил борьбу с табакокурением в качестве приоритета государственной политики и недавно подписал закон о запрете табачной рекламы.

“Жалоба Украины в органы ВТО против Австралии и антитабачного законодательства нас удивила. Я направила Президенту свое обращение с просьбой оценить действия правительственного уполномоченного с тем, чтобы мы с вами могли оценить, это частная инициатива одного государственного чиновника, или это часть государственной программы правительства. Как по мне, такая деятельность в пользу и без того сверхбогатых табачных компаний свидетельствует об одном из двух: либо о частной заинтересованности, либо об избытке рабочего времени”, - прокомментировала Л.Оробец.

Как сказала Л.Оробец, Украина подписала эту жалобу в компании с Никарагуа и Зимбабве. По словам А.Скипальского, который присутствовал на Всемирной конференции по проблемам употребления табака, проходившей с 20 по 23 марта в Сингапуре, известные эксперты по контролю над табаком в докладах и разговорах Украину вспоминали в контексте именно ее сопротивления прогрессивной австралийской инициативе введения “простой” упаковки для сигарет.

“На фоне значительных успехов Украины в вопросе преодоления табачной эпидемии и недавнего принятия закона о полном запрете табачной рекламы это было ложкой дегтя в бочке меда. И дело не только в отсутствии экономического обоснования такого шага. Дело в циничном использовании Украины транснациональной табачной индустрией и создании прецедента противостояния новой и прогрессивной антитабачной инициативе”, - заявил А.Скипальский.

Находясь на Всемирной конференции, как представитель общественности, он собрал подписи под обращением к руководителю Украинского государства об указанной ситуации. Просьбу к Президенту Украины выразили более 300 членов общественных организаций из 56-ти стран мира, которые выразили свое восхищение недавно подписанным Президентом Украины законом о полном запрете табачной рекламы в Украине, но отметили глубокую обеспокоенность действиями Министерства экономического развития и торговли, которые тормозят принятие эффективных мер по сокращению употребления табака.

По информации присутствующей на пресс-конференции доцента школы здравоохранения Национального университета Киево-Могилянская академия Татьяны Андреевой, внедрение “простой” – стереотипной упаковки табачных изделий является мерой контроля с высоким потенциалом эффективности. Ссылаясь на результаты исследований австралийских ученых, стереотипные упаковки табачных изделий предусматривают, что упаковка становится стандартизированной, с нее исчезают все привлекательные промоционные признаки брендов, такие как логотип, цвета, рисунки, все пачки имеют одинаковые цвета, форму, текстуру бумаги. При этом предупреждение о вреде для здоровья (в Австралии они будут занимать 75% большой стороны пачки) и другая предусмотренная законом информация на пачке остается. Названия брендов печатаются одинаковыми буквами на указанном регуляторными органами месте, все элементы за исключением медицинских предупреждений должны быть тусклыми и непривлекательными (например, в Австралии все пачку сделают одинакового зелено-коричневого цвета, который был определен как наименее привлекательный).

Фото Андрея Скакодуба / УНИАН