Руководство школы решило оставить портрет Януковича вместо Шевченко

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель директора школы Любовь Росяк, такое решение приняло руководство учебного заведения.

Вопрос замены портретов должен был обсуждаться на общем родительском собрании на минувшей неделе.

«Это собрание инициировали депутаты районного совета, которые пришли к нам в школу. Поскольку депутаты не могут созывать родительское собрание, его созвал директор. Но жители села считают, что эти страсти разжигают искусственно, поэтому на собрание не пришли. Пришел лишь один отец, который знает, что в школе на надлежащем уровне обеспечивается как учеба, так и патриотическое воспитание, и выразил недовольство действиями депутатов», – сообщила Л.Росяк.

По ее данным, после этого депутаты в школу больше не приходили, от них не было никаких обращений, не поступало никаких указаний относительно портретов ни из областного, ни районного управления образования.

«Больше родительских собраний на этот счет мы созывать не будем, портреты будут висеть на тех местах, как есть. В школе продолжается учебно-воспитательный процесс, и это главное», – подытожила Л.Росяк.

Как сообщал УНИАН, после появления информации о том, что в Мишковичах в школе портрет Т.Шевченко заменили портретом В.Януковича, в интернете появился призыв к детям и родителям бойкотировать занятия.

23 марта депутаты Тернопольского райсовета от оппозиции пришли в школу и выдвинули требование собрать родительское собрание, на котором рассмотреть вопрос замены портрета. Это собрание должно было состояться вечером 27 марта.

Начальник управления образования и науки Тернопольской облгосадминистрации Иван Запорожан эту ситуацию связал с приближением выборов. Он отметил, что портреты заменили еще в апреле прошлого года, однако заговорили об этом лишь сейчас.