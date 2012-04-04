Начальник милиции Львова констатирует стабильную криминогенную ситуацию

Об этом заявил во время пресс-конференции начальник Львовского городского управления милиции Сергей Зюбаненко.

Он отметил, что во Львове в 2012 году уровень преступности вырос на 2%, однако это на общий уровень преступности в городе не влияет. По словам начальника милиции Львова, те преступления, которые сегодня вызывают обеспокоенность и резонанс в обществе, находятся на личном контроле у руководства милиции.

«На сегодня во Львове зафиксировано шесть убийств, пять из которых - раскрыто. Правда, данное преступление переквалифицировано на "покушение на убийство», поскольку жертва преступника осталась жива. Самого же правонарушителя на сегодня объявлено в розыск», - сказал С.Зюбаненко.

Главный милиционер Львова также отметил, что его крайне беспокоит ситуация по раскрытию преступлений против личности, которые также вызывают общественный резонанс. Это такие преступления, как грабежи, разбои, кражи. Уровень раскрытия этих преступлений, по его словам, недостаточен.

«В плане борьбы с этими правонарушениями, то с положительной стороны отмечу Галицкий райотдел города Львова, а с отрицательной - Железнодорожный. Поэтому на это направление работы будем обращать еще больше внимания. Тем более, что уже скоро Чемпионат Европы по футболу и в городе значительно увеличится количество приезжих граждан. В частности это звено работы - наш приоритет на 2-й квартал 2012 года», - отметил начальник милиции Львова.

Он также отметил, что львовская милиция готовится к активизации карманников во время проведения матчей Евро-2012.

По его словам, будет увеличен штат подразделения Львовского городского управления милиции, который занимается раскрытием карманных краж.

"Штат этого подразделения будет увеличен. Будут приглашены специалисты из Киева и Крыма, которые проведут соответствующую стажировку для новых сотрудников", - сказал С.Зюбаненко.