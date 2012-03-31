СМИ: Милиция 7 часов кулаками выбивала признание у аккордеониста Завадского

Об этом рассказала газете "Факты" адвокат Завадского Евгения Закревская, ссылаясь на слова музыканта.

Издание отмечает, что адвоката к Завадскому не пускали четыре дня, и допустили только 29 марта.

"Теперь я поняла, почему. Увидев Игоря, я ужаснулась: на нем были следы побоев, синяки возле глаз, на руках — следы от наручников. По словам музыканта, сразу после задержания его и администратора отвезли в райотдел милиции, где с ними начали "работать", - рассказала Закревская.

"Меня били до четырех часов утра. Требовали, чтобы я написал явку с повинной. Даже после того как я упал на пол, меня продолжали бить по голове… Пытки продолжались семь часов", - передала она слова музыканта.

По словам Завадского, сильно избили и его администратора Андрея, которому сломали три ребра.

"У самого Завадского все симптомы сотрясения мозга, его постоянно мучают головокружения и тошнота. Кроме того, он стал очень плохо видеть. Артист страдает сильной близорукостью (у него зрение минус 15), недавно перенес операцию по укреплению сетчатки глаза. При таких проблемах сильный удар по голове легко может спровоцировать отслоение сетчатки. Видимо, это и произошло", - сказала адвокат.

Она добавила, что будет настаивать на медобследовании музыканта, поскольку при отсутствии медицинской помощи он может ослепнуть.

"Несмотря на пытки, явку с повинной Завадский не подписал. Кстати, по словам артиста, когда его, избитого, привезли в изолятор временного содержания, там отказались брать его под стражу и отправили в одну из киевских больниц", - сказала адвокат.

В милиции эту информацию опровергли.

"Такого не было. После задержания с Завадским поработали в райотделе, проведя первоначальные следственные действия. Ни музыканта, ни его администратора никто не бил. После этого их отвезли в изолятор временного содержания", — сказала пресс-офицер Шевченковского райуправления милиции Наталья Калиновская.

"Факты" также опубликовали интервью матери одного из учеников Завадского, которой звонили неизвестные с требованием написать заявление в милицию о том, что музыкант якобы развращал ее сына.

Украинская правда