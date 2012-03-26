Милиция: Известный аккордеонист развращал детей не сам

В Киеве сотрудниками милиции по подозрению в совершении распутных действий в отношении несовершеннолетних задержаны трое мужчин, среди которых известный украинский аккордеонист.

Как сообщила УНИАН пресс-офицер Шевченковского райуправления милиции Наталья Калиновская, пользуясь своей популярностью, аккордеонист, имя которого в милиции не уточняют, входил в доверие к несовершеннолетним, после чего вместе с двумя своими приятелями у себя дома совершал распутные действия в отношении детей.

На данный момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст.156 (совершение распутных действий по отношению к несовершеннолетним) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.