Милиция: Известный аккордеонист развращал детей не сам

13:47, 26 марта 2012
Общество
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Имя не уточняют

В Киеве сотрудниками милиции по подозрению в совершении распутных действий в отношении несовершеннолетних задержаны трое мужчин, среди которых известный украинский аккордеонист.

Как сообщила УНИАН пресс-офицер Шевченковского райуправления милиции Наталья Калиновская, пользуясь своей популярностью, аккордеонист, имя которого в милиции не уточняют, входил в доверие к несовершеннолетним, после чего вместе с двумя своими приятелями у себя дома совершал распутные действия в отношении детей.

На данный момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст.156 (совершение распутных действий по отношению к несовершеннолетним) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

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